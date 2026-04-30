Готовятся к лету, открывают ясли: какие перемены ждут Павлово‑Посадский округ
В администрации Павлово‑Посадского городского округа прошло оперативное совещание под руководством главы округа Дениса Семенова.
Глава округа подвел итоги всероссийского субботника, прошедшего 25 апреля: участники привели в порядок 37 территорий. В экологической акции задействовали более 700 человек. По данным Семенова, волонтеры вывезли свыше 800 кубометров мусора, опилили 35 аварийных деревьев и высадили 10 новых, а также покрасили более 75 малых архитектурных форм. Глава округа поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию.
Сейчас в округе идут работы по обустройству после зимы: ремонтируют памятники, готовят к запуску фонтаны, высаживают цветы. Специалисты дорожных служб продолжают ремонт дорог. Кроме того, ведется подготовка контейнерных площадок к летнему сезону и планируется установка новых остановочных павильонов в сельских населенных пунктах.
Еще одна важная новость — с 1 сентября 2026 года в Павлово‑Посадском округе откроется ясельная группа для малышей от 7 месяцев до 1 года. В группе на 6–8 детей будут работать два воспитателя. В детском саду оборудуют игровую зону, установят кроватки, пеленальные столики и стульчики для кормления, обеспечат детское питание.