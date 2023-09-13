Камила Валиева открыла сезон Молодежной хоккейной лиги в подмосковном Красногорске
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
На ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске состоялись первые матчи первенства Молодежной хоккейной лиги. Украшением церемонии открытия сезона стало выступление фигуристки Камилы Валиевой.
Яркий показательный номер олимпийской чемпионки никого не оставил равнодушным, зрители не жалели ладоней на аплодисменты. На этом миссия Камилы не закончилась — она также приняла участие и в символическом вбрасывании шайбы. Как отметила спортсменка, ей очень приятно находиться в Красногорске. Отметим, для нее выступление на этом катке уже не первое, в прошлом году она показала зарисовку на льду в ходе детского турнира на призы Александра Овечкина.
В первых матчах нового хоккейного сезона сыграли команды «Академия СКА – Юниор» (команда летом перебазировалась в Подмосковье) и «СКА – Карелия» (Кондопога). В первой встрече верх взяли гости (5:3), на следующий день хозяева реваншировались (5:4). Следующие игры первенства в Красногорске пройдут в октябре.