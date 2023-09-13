Камила Валиева открыла сезон Молодежной хоккейной лиги в подмосковном Красногорске

Яркий показательный номер олимпийской чемпионки никого не оставил равнодушным, зрители не жалели ладоней на аплодисменты. На этом миссия Камилы не закончилась — она также приняла участие и в символическом вбрасывании шайбы. Как отметила спортсменка, ей очень приятно находиться в Красногорске. Отметим, для нее выступление на этом катке уже не первое, в прошлом году она показала зарисовку на льду в ходе детского турнира на призы Александра Овечкина.

В первых матчах нового хоккейного сезона сыграли команды «Академия СКА – Юниор» (команда летом перебазировалась в Подмосковье) и «СКА – Карелия» (Кондопога). В первой встрече верх взяли гости (5:3), на следующий день хозяева реваншировались (5:4). Следующие игры первенства в Красногорске пройдут в октябре.