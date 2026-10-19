Семак пообещал добиться наказания игрока «Ахмата», оскорбившего Соболева

Тренер «Зенита» Семак пообещал добиться наказания для обидчика Соболева

Культура и спорт
Александр Соболев против Калиду Сидибе

Фото: [Александр Соболев против Калиду Сидибе/ФК «Зенит»]

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции высказался о конфликтной ситуации в концовке матча с «Ахматом», которая возникла между форвардом петербуржцев Александром Соболевым и грозненским защитником Калиду Сидибе.

По ходу матча футболисты не раз встречались в жестких единоборствах, а в концовке Сидибе что-то сказал в адрес Соболева. Нападающий был настолько разъярен, что его удерживали от расправы несколько партнеров, а полузащитник Вильмар Барриос закрывал Соболеву рот, чтобы тот не получил красную карточку.

«Постараемся найти видео, чтобы тот человек, из-за которого все началось, получил наказание. Я прекрасно понимаю ребят, поэтому, на мой взгляд, то, что сделал этот человек, не по-мужски абсолютно. Я думаю, нормальный мужчина так и должен отвечать на такого рода провокации», — сказал Семак.

Судя по намекам игроков «Зенита», Сидибе, что-то сказал по поводу матери Соболева, которой нет в живых, — причина гнева нападающего понятна. Сообщалось, что Сидибе не знал, что настолько переступил грань, и готов был принести извинения, но Соболев отказался его слушать.

«Зенит» вырвал победу у «Ахмата» со счетом 3:2.

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