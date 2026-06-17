В Госдуме предложили Камиле Валиевой самой отказаться от звания ЗМС

У Валиевой из-за допингового скандала аннулировали результаты, благодаря которым она получила почетное звание. Однако в списке резервного состава сборной России, куда включена фигуристка, она значится как заслуженный мастер спорта.

«Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание. Но тут у каждого свои убеждения. И я бы сказала в ее случае: я завоюю вновь. Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почетно», — подсказала Журова выход из двусмысленной ситуации.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев вступился за Валиеву, предложив не отбирать у нее звание ЗМС, чтобы окончательно не добивать и без того настрадавшуюся спортсменку.