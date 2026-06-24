В Балашихе построят поликлинику в составе ЖК «Новая Алексеевская роща»

В ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе построят поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену, работы пройдут в рамках комплексного развития территорий — на данный момент на стройплощадке ведутся работы по монтажу вертикальных конструкций и плиты перекрытия первого этажа, в подвале выполняется вертикальная гидроизоляция. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты также возводят два корпуса. В корпусе 4 они ведут монолитные работы одновременно в двух секциях, в корпусе 5 выполнена разработка котлована, бетонная подготовка, устройство гидроизоляции и защитной стяжки на всех секциях. Строительные работы приостановлены на год.

На территории комплекса от ГК «Гранель» построен детский сад, теперь завершается его передача в администрацию. Кроме того, там построят школу на 1230 мест. На первых этажах зданий открываются объекты инфраструктуры: магазины, кафе, пункты услуг, аптеки. Открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первой очереди автомобильной стоянки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.