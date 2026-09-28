Балерина Волочкова назвала выдумкой заявления Барецкого о романе

Балерина Анастасия Волочкова категорически опровергла заявления шоумена Стаса Барецкого о якобы имевшем место романе с бывшей примой Большого театра. Свою позицию танцовщица озвучила в беседе с Общественной Службой Новостей , дав понять, что история, растиражированная шоуменом, не имеет под собой никаких оснований.

По словам Волочковой, в нее действительно влюблены многие мужчины, однако дарить свое внимание абсолютно всем она не намерена. Балерина призналась, что даже не знакома с Барецким, поэтому затрудняется сказать, как ей реагировать на подобные высказывания. Она отметила, что давно привыкла к повышенному вниманию со стороны известных представителей сильного пола, но сердце ее занято одним человеком, имя которого она предпочла сохранить в тайне.

Между тем сам Барецкий накануне выступил с громким заявлением, будто между ним и балериной был роман. Шоумен утверждал, что якобы собирался жениться на Волочковой и даже намеревался вылечить ее от алкогольной зависимости. Реакция танцовщицы на эти откровения оказалась более чем сдержанной: она дала понять, что не знакома с автором скандальных признаний, а значит, и обсуждать здесь, по сути, нечего.

Ранее она объяснила, почему не поздравила единственную дочь с днем рождения.