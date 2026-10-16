Канадский защитник ЦСКА стал россиянином

Теперь хоккеист не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

29-летний Джереми Рой был задрафтован «Сан-Хосе Шаркс» в 2015 году под высоким 31-м номером. Ниже его были выбраны действующие звезды НХЛ Себастьян Ахо, Роопе Хинтц, Энтони Сирелли и Кирилл Капризов. Однако в НХЛ защитнику так и не удалось поиграть, и с 2022 года канадец выступает в России.

У Джереми Роя русская жена, с которой он познакомился в Москве.

Защитник провел три сезона в «Витязе», а в 2025 году перешел в ЦСКА после того, как подмосковный клуб покинул КХЛ. В общей сложности Рой сыграл в КХЛ 282 матча (с учетом плей-офф) и набрал 111 (21+90) очков.

Ранее тольяттинская «Лада» одержала историческую победу над СКА.