Капитан «Крыльев Советов» раскрыл, что изменилось с приходом нового тренера

Голкипер и капитан «Крыльев Советов» Сергей Песьяков в программе на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал, что изменилось в команде с приходом нового тренера.

1 апреля самарский клуб расстался с Магомедом Адиевым, этот пост занял 54-летний Сергей Булатов.

Песьяков отметил, что в клубе и при прежнем наставнике обстановка была позитивной, ни у кого не было подавленного состояния, но не хватало удовлетворения от результатов.

«Сейчас немножко мы вот разворачиваем эту ситуацию. И в тренировочном процессе. На самом деле больше мяча стало, больше мяча, больше игры в футбол. Это бросается в глаза», — отметил голкипер.

Песьяков пояснил, что «Крылья» и в начале сезона пытались играть в свой футбол, но постепенно отказались от него, упростили игру после нескольких неудач.

«Крылья Советов» одержали две победы подряд — над «Локомотивом» (2:0) и «Спартаком» (2:1). Это позволило команде покинуть зону переходных матчей. После 28 туров самарцы занимают 11-е место с 29 очками.