В Волоколамском округе восстановят подъездную дорогу к деревне Токарево после обращения жителей

Администрация Волоколамского городского округа взяла под особый контроль состояние подъездной дороги, ведущей к деревне Токарево. Ремонтные работы будут проведены сразу на нескольких участках этого направления.

Нагрузка на проезд к Токарево значительно возросла за последние несколько лет. Это связано с реализацией на прилегающей территории крупного инвестиционного проекта, инициированного компанией ООО «Гагара». В рамках этого проекта здесь возводят многофункциональный круглогодичный курорт. В его состав войдут конно-спортивный комплекс, а также веревочный парк. После открытия объект создаст около 350 новых рабочих мест для местных жителей.

Первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников отметил, что в апреле, после многочисленных обращений жителей Токарево, состоялась специальная рабочая встреча с инициативной группой. В ней также принял участие генеральный директор компании-инвестора ООО «Гагара». По итогам этого совещания стороны согласовали детальную дорожную карту, которая предусматривает комплекс работ по скорейшему восстановлению проезда. Сразу после этого намеченные мероприятия стартовали.

Уже к 1 мая специалисты привели в порядок съезд с региональной автомобильной дороги непосредственно к деревне Токарево. Данный участок дорожного полотна был забетонирован, чтобы уже в продолжительные майские праздники местные жители и дачники смогли пользоваться обновленным и надежным проездом.

Кроме того, до 28 мая компания ООО «Гагара» совместно с государственным учреждением «Мосавтодор» обязуются привести в нормативное состояние и сам региональный участок подъездной дороги. Этой дорогой, помимо жителей Токарево, активно пользуются и жители соседней деревни Глазово.