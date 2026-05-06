Беспилотную опасность не объявляли: в аэропорту Казани задерживаются около 10 рейсов на вылет и прилет 6 мая

В международном аэропорту Казани в среду, 6 мая, задерживаются порядка десяти рейсов. Это касается как вылетающих, так и прибывающих воздушных судов. Актуальные данные отображаются на онлайн-табло воздушной гавани, сообщил inkazan.ru.

Официальная причина сбоев в расписании воздушной гавани на данный момент неизвестна. По данным изадния, в регионе не вводился режим «Беспилотная опасность», который мог бы повлиять на график работы аэропорта. Росавиация также не сообщала о каких-либо ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в казанском аэропорту.

По информации издания, по международным направлениям изменения затронули два рейса в Стамбул. Что касается внутренних авиалиний, то самая существенная задержка на данный момент зафиксирована у рейса, следующего в Санкт-Петербург. Рейс в Волгоград, запланированный на 09:05, перенесен на 16:15. Также корректировке подверглось расписание рейса в Пермь — вылет состоится в 11:20 вместо 10:50.

