Почти 15 тыс. онлайн-заявлений на присвоение статуса многодетной семьи подано в Московской области с начала года

С начала 2026 года жители Московской области активно пользуются возможностью оформить льготный статус многодетной семьи в электронном виде: на региональном портале подано почти 15 тыс. соответствующих заявлений. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получение льготного статуса открывает перед семьями широкий спектр социальных преимуществ. Его обладатели могут оформить бесплатный проезд для членов семьи, получить компенсацию оплаты коммунальных услуг, претендовать на предоставление земельного участка либо денежную выплату взамен него, бесплатно посещать музеи, парки, выставки и другие культурные учреждения.

Подать заявление на присвоение льготного статуса можно на региональном портале в разделе «Семья» → «Многодетным и малообеспеченным». Процедура оформления максимально упрощена. Срок предоставления услуги — всего 7 рабочих дней.

