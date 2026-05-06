В Солнечногорске возведут новостройку для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Поварово на улице Школьной в Солнечногорске продолжается строительство семнадцатиэтажного дома, куда переедут переселенцы из аварийного жилья. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Специалисты ведут монолитные работы на уровне 15 этажа первой и второй секциях, на площадке задействованы более 100 человек. В новый дом переселят жильцов домов № 11, 12, 13 микрорайона № 2 поселка Поварово. Новостройка будет рассчитана на 705 квартир с общей жилой площадью 27,8 тыс. кв. м.

На территории появятся встроенный детский сад, детская игровая и спортивная площадки. Ввести дом в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2026 года, выдача ключей запланирована на апрель 2027-го.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.