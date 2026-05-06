Ведущий актер «Красного факела» Константин Телегин получил звание «Заслуженный артист России»

У новосибирского театра «Красный факел» появился еще один повод по праву гордиться своей труппой, сообщил atas.info. Президент России подписал указ, согласно которому ведущий артист этого театра Константин Телегин удостоен почетного звания «Заслуженный артист России».

По информации издания, к числу первых, кто направил артисту свои искренние поздравления, присоединился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В официальном тексте указано, что артист удостоен награды за большой вклад в культуру и долголетнюю верность профессии.

Константин Телегин выходит на сцену «Красного факела» уже на протяжении 23 лет. За это время новосибирские зрители увидели его во множестве образов, которые теперь прочно ассоциируются именно с ним. Есть в творческой биографии Константина Телегина и работы в кино.

Ближайшая возможность поздравить новоиспеченного заслуженного артиста лично и увидеть его на родной сцене представится уже в четверг, 7 мая. В этот вечер Константин Телегин исполнит роль Тетерева в спектакле «Мещане» (16+), который пройдет на основной сцене театра «Красный факел».

