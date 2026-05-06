«Мое лицо использовали для Нейтири»: американская актриса К’Орианка Килчер подала в суд на создателей «Аватара»

Американская актриса К’Орианка Килчер подала иск против знаменитого режиссера Джеймса Кэмерона и студии Disney, сообщает газета The New York Street. Ее обвинение звучит шокирующе: Килчер утверждает, что ее внешность была использована без разрешения для создания главной героини самого кассового фильма в истории — Нейтири из «Аватара».

По словам актрисы, еще в 2010 году Кэмерон лично признался ей, что черты ее лица послужили вдохновением при разработке образа синекожей принцессы племени На’ви.

Особый акцент в иске сделан на том, что режиссер, по мнению Килчер, скопировал именно нижнюю часть ее лица — форму губ, подбородок и скулы.

«Я не давала согласия на использование моей внешности, и это нарушает мои права», — заявила актриса.

Она подчеркнула, что в эпоху бурного развития искусственного интеллекта (ИИ), когда технологии способны воспроизводить чужую внешность с поразительной точностью, подобные прецеденты становятся особенно опасными.

«Моя личность больше не в безопасности, и я хочу, чтобы этот случай послужил предупреждением», — добавила К’Орианка.

Килчер намерена добиться не только компенсации, но и принятия законодательных мер, которые защитили бы актеров и обычных людей от недобросовестного использования их изображения. Она призывает к ответственности не только Джеймса Кэмерона, но и всю студию Disney, которая, по ее мнению, также виновна в нарушении ее прав.

