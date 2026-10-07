Защитник «Зенита» не считает «Спартак» конкурентом в борьбе за чемпионство

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев в разговоре с «Чемпионатом» объяснил , почему не считает «Спартак» конкурентом в борьбе за золотые медали в РПЛ.

При этом футболист признал, что в очной встрече с «Зенитом» красно-белые доминировали. Напомним, матч пятого тура РПЛ завершился победой «Спартака» со счетом 2:0.

«Но на дистанции я не вижу ничего в их игре, что может доставить проблем на дистанции, чтобы они были конкурентом. У них вся игра заключена на одном футболисте — Барко. Если Барко нет, они начинают терять очки, пропадает острота в атаке», — объяснил свою позицию Дивеев.

После девяти туров «Спартак» занимает второе место в РПЛ с 19 очками. Столько же баллов набрали ЦСКА и «Динамо», «Зенит» отстает на один пункт, а лидирует в турнире «Краснодар» с 21 очком.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» расторгло контракт с грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе.