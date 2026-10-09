«Просто один недовольный нашелся»: жена тренера «Металлурга» Разина объяснила отстранение супруга

6 октября магнитогорский клуб объявил об отстранении специалиста, причем в заявлении подчеркивалось, что речь не идет об увольнении. Ранее СМИ писали о конфликте Разина с несколькими авторитетными игроками «Металлурга», в частности, Егором Яковлевым и Владимиром Ткачевым.

«Ну, коротко для тех, кто не знает: Андрея отстранили от должности, хотя команда идет на первом месте. Официальная версия, что в команде конфликт, не соответствует действительности. Просто есть один недовольный игрок. Что ж… Так бывает», — написала Татьяна Разина.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев может быть отправлен в отставку, если бело-голубые неудачно сыграют с ЦСКА и СКА.