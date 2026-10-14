Россияне набрали 26 очков за игровой день в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился большой игровой день, в котором на лед выходили все 32 команды лиги. Российские хоккеисты в общей сложности набрали 26 (11+15) очков.

Сразу четверо форвардом отметились дублями. Но если голы Андрея Свечникова («Каролина»), Романа Канцерова («Чикаго») и Василия Подколзина («Эдмонтон») помогли их командам одержать победы, то две шайбы Кирилла Капризова из «Миннесоты» не смогли перевесить все усилия «Виннипега» (2:5).

По одной шайбе забросили Даниил Бут, Михаил Сергачев (оба — «Юта»), Айдар Суниев («Калгари»).

Ассистентским хет-триком отметился нападающий «Сент-Луиса»Павел Бучневич, дважды помог партнерам забить защитник Дмитрий Орлов из «Сан-Хосе». По одной результативной передаче у Валерия Ничушкина («Коламбус»), Андрея Свечникова («Каролина»), Владислава Наместникова («Виннипег»), Кирилла Марченко («Торонто»), Михаила Сергачева («Юта»), Айдара Суниева, Максима Цыплакова и Яна Кузнецова (все — «Калгари»), Марата Хуснутдинова и Никиты Задорова (оба — «Бостон»).

Ранее Сергей Самсонов прокомментировал уменьшение игрового времени у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.