Карло Анчелотти объяснил невызов Неймара в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему не стал вызывать в национальную команду нападающего «Сантоса» Неймара.

По его словам, звездный форвард и сам понимает, что находится не в лучшей физической форме.

«Мы хотим играть интенсивно, жестко в обороне и быстро перемещать мяч. Нельзя ошибиться с выбором состава. Почти 24 года прошло с последней победы Бразилии на чемпионате мира — время пришло», — заявил Анчелотти.

Специалист отметил, что на место в составе претендует по меньшей мере 70 футболистов.

Сборная Бразилии сыграет с командами Чили и Боливии в рамках отбора к чемпионату мира, но эти игры не имеют турнирного значения для обеспечивших себе путевку на мундиаль бразильцев.

Неймар в последний раз выступал за сборную Бразилии осенью 2023 года. В январе 2025 года 33-летний нападающий перешел из саудовского «Аль-Хиляля» в родной «Сантос». В 20 матчах текущего сезона футболист забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии и вновь сменил свое спортивное гражданство.