Летний зной и грозовые тучи: какая погода ждет Москву в субботу

Жителей Москвы и Подмосковья в субботу ожидает по-настоящему летняя погода. Воздух прогреется до +30 градусов, однако жару местами будут сопровождать кратковременные дожди и грозы.

По данным Гидрометцентра, 13 июня в столичном регионе сохранится облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможны кратковременные осадки и грозы.

Днем в Москве температура воздуха составит от +28 до +30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +14 градусов.

В Подмосковье будет еще теплее: днем воздух прогреется до +31 градуса, а ночью температура составит от +11 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный с переходом на южный, его скорость составит 6–11 метров в секунду. Во время гроз возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет находиться в пределах 740–742 миллиметров ртутного столба.