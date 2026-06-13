Как не состарить кожу за одно лето: врач предупредила о популярных ошибках

Высокие температуры, активное солнце и ультрафиолетовая нагрузка летом становятся серьезным испытанием для кожи. Чтобы избежать обезвоживания, раздражения и преждевременного старения, важно соблюдать базовые правила ухода и не перегружать кожу агрессивными процедурами, рассказала Ленте.ру дерматолог и косметолог Елизавета Шухман.

Специалист отметила, что в жаркий сезон коже необходим не сложный многоступенчатый уход, а регулярная защита и поддержание водного баланса. Ключевым элементом остается ежедневное использование солнцезащитных средств с SPF 30–50, которые помогают защитить кожу не только от ожогов, но и от фотостарения.

По словам врача, не менее важно бережное очищение. Жара усиливает потоотделение и выработку кожного сала, однако слишком агрессивные средства способны нарушить защитный барьер кожи и спровоцировать сухость.

Эксперт также рекомендовала поддерживать водный баланс организма, выпивая достаточное количество воды и включая в рацион продукты, богатые антиоксидантами.

Среди наиболее частых летних ошибок дерматолог выделила отказ от увлажняющих средств, использование жестких скрабов после загара и нанесение косметики с кислотами или эфирными маслами перед выходом на солнце. Такие привычки могут привести к раздражению, пигментации и повреждению кожи.

Для летнего сезона врач советует выбирать легкие текстуры — эмульсии, флюиды и гелевые средства с увлажняющими и восстанавливающими компонентами.

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