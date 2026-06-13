Подмосковные спасатели напомнили родителям о правилах безопасности детей на воде

С наступлением жаркой погоды сотрудники МЧС Московской области обратились к родителям с призывом усилить контроль за детьми во время отдыха у воды. Спасатели напомнили, что большинство трагедий можно предотвратить благодаря внимательности взрослых и соблюдению простых правил безопасности.

В Главном управлении МЧС России по Московской области подчеркнули, что ребенок должен постоянно находиться в поле зрения взрослых независимо от того, умеет он плавать или находится на мелководье.

Специалисты отметили, что опасность может подстерегать как на реках и озерах, так и в бассейнах, на дачных водоемах и даже в небольших надувных прудах. При этом процесс утопления зачастую происходит практически незаметно для окружающих.

Спасатели рекомендуют выбирать для отдыха только оборудованные пляжи, где отсутствуют опасные перепады глубины, подводные ямы и холодные течения. Особое внимание следует уделять детям во время купания и не отвлекаться на телефон или другие посторонние занятия.

Кроме того, в МЧС напомнили о недопустимости самостоятельного купания детей и запрете на ныряние в местах с неизвестным рельефом дна.

По словам специалистов, именно постоянный контроль со стороны взрослых остается главным условием безопасного отдыха у воды.