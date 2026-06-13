В Уругвае открыли крупнейший мурал, посвященный России

В столице Уругвая состоялось открытие крупнейшего в стране мурала, посвященного России. Масштабное изображение украсило здание школы, которая уже более 20 лет носит имя Российской Федерации, и стало одним из символов культурного сотрудничества двух стран. Об этом сообщил ТАСС член Общественной палаты РФ Никита Анисимов.

Художественная композиция длиной 14 метров появилась на фасаде городской школы № 361. Учебное заведение носит имя Российской Федерации с 2003 года — такое решение ранее утвердил Национальный конгресс Уругвая.

На мурале изображены узнаваемые символы России, включая Кремль, первого космонавта планеты Юрия Гагарина, ракету, традиционные орнаменты, медведя и российский триколор. Открытие арт-объекта приурочили ко Дню России.

Проект был реализован по инициативе Координационного совета организаций российских соотечественников в Уругвае при поддержке посольства РФ и Общественной палаты России.

После церемонии школе передали книги, буквари, русские сказки на испанском языке и персонажа популярных российских мультфильмов — Чебурашку. Руководство учебного заведения также выразило заинтересованность в развитии программ изучения русского языка для школьников.

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