Овечкин открыл лицевой счет в своем последнем сезоне в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, который станет последнем для 41-летнего россиянина.

Нападающий отличился на 17-й минуте матча против «Сиэтл Кракен». Гол Овечкина вывел «Вашингтон» вперед (2:1), но победу в концовке матча вырвал «Сиэтл» — 5:3.

Отличиться Овечкину помогли братья Протасы: Алексей поборолся за воротами, а Илья выложил шайбу под бросок своему капитану, который находился свободным на пятачке.

Александр Овечкин забросил 1007-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, до рекорда Уэйна Гретцки ему остается девять шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин никогда не забрасывал первую шайбу в сезоне позже пятого матча.