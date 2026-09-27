В России снимут байопик о Михаиле Круге

pdmnews: Сарик Андреасян планирует снять биографический фильм о Михаиле Круге

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Режиссер Сарик Андреасян планирует снять биографический фильм о Михаиле Круге, сообщает издание «Подъем». Семья легендарного шансонье уже дала согласие на съемку.

По информации источника, в переговорах с Сариком участвовали вдова музыканта Ирина Круг и его сын Александр. Сестра Михаила Ольга поддерживает идею создания фильма.

Работа над картиной предположительно начнется в 2027 году. Фильм расскажет о становлении шансонье — от детских лет до трагической смерти.

Настоящая фамилия Круга была Воробьев. Его не стало 1 июля 2002-го года в Твери. В дом шансонье в поселке Мамулино ворвались грабители и выстрелили в Михаила. От полученных травм он скончался в больнице. Кругу было всего 40 лет.

Что позже следователи заявили, что нападение на музыканта не планировалась в качестве заказного убийства. Отмечалось, что преступники выполняли указание тверского криминального авторитета Александра Костенко, более известного как Лом.

По его замыслу, после кражи Круг должен был обратиться к нему за помощью: Костенко «нашел» бы похищенное, и певец, оказавшись обязанным, продолжал бы выплачивать ему часть гонораров с концертов.

Ранее режиссер Сарик Андреасян опроверг перенос «Дюны» и «Мстителей» ради своего фильма.

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