В России снимут байопик о Михаиле Круге
pdmnews: Сарик Андреасян планирует снять биографический фильм о Михаиле Круге
Фото: [скриншот видео]
Режиссер Сарик Андреасян планирует снять биографический фильм о Михаиле Круге, сообщает издание «Подъем». Семья легендарного шансонье уже дала согласие на съемку.
По информации источника, в переговорах с Сариком участвовали вдова музыканта Ирина Круг и его сын Александр. Сестра Михаила Ольга поддерживает идею создания фильма.
Работа над картиной предположительно начнется в 2027 году. Фильм расскажет о становлении шансонье — от детских лет до трагической смерти.
Настоящая фамилия Круга была Воробьев. Его не стало 1 июля 2002-го года в Твери. В дом шансонье в поселке Мамулино ворвались грабители и выстрелили в Михаила. От полученных травм он скончался в больнице. Кругу было всего 40 лет.
Что позже следователи заявили, что нападение на музыканта не планировалась в качестве заказного убийства. Отмечалось, что преступники выполняли указание тверского криминального авторитета Александра Костенко, более известного как Лом.
По его замыслу, после кражи Круг должен был обратиться к нему за помощью: Костенко «нашел» бы похищенное, и певец, оказавшись обязанным, продолжал бы выплачивать ему часть гонораров с концертов.
Ранее режиссер Сарик Андреасян опроверг перенос «Дюны» и «Мстителей» ради своего фильма.