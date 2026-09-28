Головин и Соболев в шутку повздорили на тренировке сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин и нападающий «Зенита» Александр Соболев немного повздорили на тренировке, но затем обратили случай в шутку.

Инициатором стал Соболев. Он решил пробить между ног Головину, который нагнулся, чтобы завязать шнурки. Однако нападающий попал пониже спины. Головин отреагировал: «Слышь ты, … Дурак, что ли?» Соболев извинился и сказал, что бил мимо: «В сучок попало».

На следующей тренировке Головин отомстил Соболеву, отвесив ему пинка. Футболисты повторили диалог, поменявшись ролями.

Позже на отработке штрафных футболисты еще по разу пробили друг другу по ногам, снова повторяя те же слова.

Национальная команда России 29 сентября в Казани проведет товарищеский матч с Ираном. В рамках слота на матчи сборных Россия также сыграет с Намибией и Нигерией.