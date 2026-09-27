Стало известно, при каких условиях Варнава готова приехать в Москву с Кипра

41-летняя бывшая участница Comedy Woman Екатерина Варнава готова ненадолго вернуться в Москву ради выступлений, но на своих условиях, пишет Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Гонорар артистки за 5-6 часов работы составит ₽2,8 млн— это на ₽300 тысяч выше, чем стоимость ее участия в зарубежных мероприятиях. При определенных условиях возможна скидка.

Варнава дает четкие гарантии заказчикам: отказывается от политических заявлений и обещает, что на корпоративе не будет неожиданностей. Одним из обязательных условий является наличие напарника — без него, по словам артистки, качество выступления снижается.

Поскольку Варнава продала квартиру на Патриарших прудах и живет на Кипре, в ее райдере прописано проживание в отеле. Если мероприятие продлится 2-4 дня, актриса готова взять на себя расходы на перелет бизнес-классом и проживание. От заказчика требуется выполнить бытовой райдер, который включает салат, фрукты, лосось на гриле, вино и джин.

Сейчас фокус Екатерины смещен в сторону зарубежных проектов. Летом она работала на мероприятиях за пределами России, в том числе вела день рождения модели Маргариты Паша вместе с Максимом Галкиным*, за что получила ₽2,5 млн. В сентябре артистку ждет арт-театр в Монако, а затем — кабаре-мюзикл с гастролями по Америке.

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*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.