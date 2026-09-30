Бывшая участница SEREBRO Кищук возмутилась из-за жуткого рюкзака в виде ее головы

VOICE: экс-солистку группы SEREBRO Катю Кищук возмутил рюкзак в виде ее головы

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

32-летняя бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук возмутилась дизайном рюкзака от французского бренда L’ABBEYE в виде ее собственной головы, сообщает VOICE.

Накануне бренд создал рюкзак в форме головы певицы. Аксессуар представляет собой реалистичную голову Кати, из которой свисают прозрачные трубки. К ней также прикрепили наплечные ремни.

Создатели рюкзака сообщили, что он изготовлен из силикона, краски, кожи и пластика, а каждая деталь — это часть большой работы. Собирали аксессуар вручную. Многие пользователи, увидев фотографии рюкзака, были шокированы. Под ними люди оставили множество негативных комментариев.

Представитель самой Кищук объяснил, что бренд L’ABBEYE не общался ни с командой певицы, ни с ней лично.

«Указание Екатерины в качестве одного из создателей рюкзака является недостоверной информацией. Никакой коллаборации не существует», — отметили в команде артистки.

Там также добавили, что юристы изучает сложившуюся ситуацию и в ближайшее время дадут правовую оценку.

Ранее актер Илья Сатир впервые заговорил о разрыве с певицей Катей Кищук.

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