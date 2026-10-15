Возвращение Валиевой откладывается: фигуристка пропустит этап Гран-при России из-за болезни

Камила Валиева пропустит этап Гран-при России в Казани из-за болезни

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Фигуристка Камила Валиева пропустит этап Гран-при России в Казани, своем родном городе, из-за болезни. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Дорогие болельщики и любители фигурного катания, дорогие мои казанцы. К сожалению, я не смогу выступить на этапе Гран-при в Казани из-за болезни. Желаю вам здоровья, пожалуйста, берегите себя. Обязательно увидимся на других этапах Гран-при России», — написала Валиева.

В декабре прошлого года у Камилы Валиевой истек срок четырехлетней дисквалификации. Фигуристка начала подготовку к соревнованиям под руководством тренера Светланы Соколовской. ISU сначала выдал спортсменке нейтральный статус, но затем отозвал его, поэтому Валиева сосредоточилась на выступлении на внутрироссийских соревнованиях. Этап Гран-при в Казани должен был стать первым полноценным стартом после возвращения.

Ранее фигуристка Алена Косторная сообщила, что возобновила тренировки после операции на плече.

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