Появилось опровержение информации о пьяном Кузнецове на игре «Трактора»

Ранее ведущий программы Дмитрий Федоров «Это хоккей, брат!» рассказал, что Кузнецов находился в роли зрителя на матче «Трактор» — «Амур». По его утверждению, хоккеист находился в пьяном виде, а по окончании игры отправился в раздевалку «Трактора». После этого якобы охранникам на будущее запретили пускать Кузнецова в расположение команды.

Усова рассказала, что никто из общавшихся с Кузнецовым в тот день не заметил, что он был выпившим, зато все отмечали, что хоккеист выглядел сильно уставшим. Вход в раздевалку «Трактора» действительно ужесточили, но не из-за Кузнецова, а потому что «раздевалка стала проходным двором».

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Кузнецов является воспитанником челябинского хоккея. Нападающий начинал сезон в новосибирской «Сибири», но в начале октября хоккеист и клуб договорились о расторжении контракта. Позже мать Кузнецова рассказала, что Евгений покинул «Сибирь» из-за того, что его отец находится в тяжелом состоянии.