Появилось опровержение информации о пьяном Кузнецове на игре «Трактора»

Журналистка Усова опровергла новость о выпившем Кузнецове на игре «Трактора»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Сибирь»]

Журналистка Олеся Усова высказалась о ситуации вокруг известного нападающего Евгения Кузнецова.

Ранее ведущий программы Дмитрий Федоров «Это хоккей, брат!» рассказал, что Кузнецов находился в роли зрителя на матче «Трактор» — «Амур». По его утверждению, хоккеист находился в пьяном виде, а по окончании игры отправился в раздевалку «Трактора». После этого якобы охранникам на будущее запретили пускать Кузнецова в расположение команды.

Усова рассказала, что никто из общавшихся с Кузнецовым в тот день не заметил, что он был выпившим, зато все отмечали, что хоккеист выглядел сильно уставшим. Вход в раздевалку «Трактора» действительно ужесточили, но не из-за Кузнецова, а потому что «раздевалка стала проходным двором».

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Кузнецов является воспитанником челябинского хоккея. Нападающий начинал сезон в новосибирской «Сибири», но в начале октября хоккеист и клуб договорились о расторжении контракта. Позже мать Кузнецова рассказала, что Евгений покинул «Сибирь» из-за того, что его отец находится в тяжелом состоянии.

Читайте также

«Динамо» во главе таблицы, битва «Зенита» и «Краснодара»: что произошло в 10-м туре РПЛ

«Динамо» во главе таблицы, битва «Зенита» и «Краснодара»: что произошло в 10-м туре РПЛ

Стало известно о тайной свадьбе звезды «Маски» Джима Керри

Стало известно о тайной свадьбе звезды «Маски» Джима Керри

Российские фигуристки провели тренировку перед турниром Trialeti Trophy в Батуми

Российские фигуристки провели тренировку перед турниром Trialeti Trophy в Батуми

Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини на пляже в Сингапуре

Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини на пляже в Сингапуре

Лиза Моряк призналась, что у Андреасяна начались проблемы из-за уколов для похудения

Лиза Моряк призналась, что у Андреасяна начались проблемы из-за уколов для похудения

Бланко пожаловался на Гомес и нарвался на хейт

Бланко пожаловался на Гомес и нарвался на хейт

«Попытка остановить эскалацию»: «Металлург» отстранил главного тренера Разина

«Попытка остановить эскалацию»: «Металлург» отстранил главного тренера Разина

Новый рейтинг ФИФА: Россия обошла Украину

Новый рейтинг ФИФА: Россия обошла Украину

Обладателю Кубка Стэнли Кузнецову запретили заходить в раздевалку «Трактора»

Обладателю Кубка Стэнли Кузнецову запретили заходить в раздевалку «Трактора»

Звезда сериала «Чудо» Ида Галич показала, как выглядит ее живот после вторых родов

Звезда сериала «Чудо» Ида Галич показала, как выглядит ее живот после вторых родов

ЦСКА выиграл в КХЛ в седьмой раз подряд, шесть из семи побед одержаны в гостях

ЦСКА выиграл в КХЛ в седьмой раз подряд, шесть из семи побед одержаны в гостях

«Потихоньку держу себя, держу»: мама Соседова вышла на связь после похорон сына

«Потихоньку держу себя, держу»: мама Соседова вышла на связь после похорон сына

Добавьте mosregtoday.ru в избранное