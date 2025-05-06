Клуб Ла Лиги отменил тренировку из-за кражи экипировки
Клуб Ла Лиги «Райо Вальекано» пострадал от воров
Фото: [ФК «Райо Вальекано»]
Тренировка клуба Ла Лиги «Райо Вальекано» была сорвана из-за кражи экипировки.
2 мая «Райо» обыграл «Хетафе» со счетом 1:0, и футболисты получили два дня выходных. Однако намеченная на утро 5 мая тренировка так и не состоялась. Оказалось, что за время отсутствия игроков на базе пропала экипировка — перчатки, бутсы и другое.
Футболисты потребовали от администрации принять меры: эта кража на базе была уже не первой.
В следующем туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» сыграет 9 мая в гостях с «Лас-Пальмасом».
После 34 туров мадридский клуб занимает восьмое место в Ла Лиге, набрав 44 очка.
Ранее стало известно, что звезду миланского «Интера» обвинили в домашнем насилии накануне ответного матча Лиги чемпионов против «Барселоны».