Клуб Ла Лиги отменил тренировку из-за кражи экипировки

2 мая «Райо» обыграл «Хетафе» со счетом 1:0, и футболисты получили два дня выходных. Однако намеченная на утро 5 мая тренировка так и не состоялась. Оказалось, что за время отсутствия игроков на базе пропала экипировка — перчатки, бутсы и другое.

Футболисты потребовали от администрации принять меры: эта кража на базе была уже не первой.

В следующем туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» сыграет 9 мая в гостях с «Лас-Пальмасом».

После 34 туров мадридский клуб занимает восьмое место в Ла Лиге, набрав 44 очка.

Ранее стало известно, что звезду миланского «Интера» обвинили в домашнем насилии накануне ответного матча Лиги чемпионов против «Барселоны».