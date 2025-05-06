Порноактриса обвинила звезду «Интера» в домашнем насилии накануне матча с «Барселоной»

Девушка выложила в соцсетях восьмиминутный ролик, в котором демонстрировала следы от побоев, якобы нанесенных футболистом. По ее словам, три года назад Тюрам, выступавший тогда за «Боруссию» из Менхенгладбаха, запер ее в комнате и силой пытался удалить отснятое ей видео.

Ролик был опубликован накануне важнейшего матча в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной». Игра состоится 6 мая в Милане. В первой встрече соперников была зафиксирована ничья — 3:3, а Тюрам стал автором одного из голов «Интера».

Лавиш утверждает, что не преследует никаких финансовых целей и сомневается, что Тюрам вообще будет наказан. Она уверяет, что не приурочивала публикацию к какой-либо конкретной дате.

Французский нападающий выступает за «Интер» с 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 14 мячей за миланский клуб в Серии А и четыре — в Лиге чемпионов.

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