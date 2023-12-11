Комик Незлобин продал московскую недвижимость, чтобы выжить в Америке

По данным канала, «двушка» площадью в 54 кв. м на Каретном Ряду может стоить в среднем 43 млн рублей. Дом, в котором у Незлобина была квартира, был построен по специальному проекту для сотрудников расположенного неподалеку Большого театра.

Ранее бывший участник Comedy Club жаловался, что не может получать таких гонораров, как в России, а условия в жизни в США у него хуже, чем были в Москве.

После отъезда из России Незлобин собирался провести серию выступлений в Европе, а вырученные деньги передать Украине, однако все концерты один за другим отменились.