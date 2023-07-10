Концерты фестиваля «Лето. Музыка. Музей» посетили восемь тысяч человек

«Будем делать все возможное, чтобы сохранять этот уровень, чтобы фестиваль рос и развивался дальше. Тем более что мы чувствуем большую поддержку губернатора в этом плане, это очень важно и ценно», - отметил глава министерства Василий Кузнецов.