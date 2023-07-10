Концерты фестиваля «Лето. Музыка. Музей» посетили восемь тысяч человек
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Концерты, которые прошли в рамках Шестого фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей», посетили более восьми тысяч человек. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья.
«Будем делать все возможное, чтобы сохранять этот уровень, чтобы фестиваль рос и развивался дальше. Тем более что мы чувствуем большую поддержку губернатора в этом плане, это очень важно и ценно», - отметил глава министерства Василий Кузнецов.
Фестиваль проходил на прошлой неделе на территории музея «Новый Иерусалим». Он был посвящен юбилею со дня рождения Сергея Рахманинова. Впервые в области выступил в полном составе Большой театр.
Ранее сообщалось, что фестиваль посетил губернатор региона Андрей Воробьев.