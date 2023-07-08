Губернатор Андрей Воробьев посетил фестиваль классической музыки «Лето.Музыка.Музей» в Истре

Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году Музыкальный фестиваль классической музыки «Лето.Музыка.Музей», проходящий в Истре, посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

«Впервые в эти дни у нас выступают 170 артистов Большого театра — хор, оркестр и солисты. Спасибо Владимиру Урину — генеральному директору театра за участие и внимание к нашему Подмосковью!», — подчеркнул Воробьев в своих социальных сетях.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО/Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Стоит отметить, что в этом году фестиваль из музея «Новый Иерусалим» перенесли на свежий воздух. А со дня старта фестиваля здесь ежедневно более тысячи шестисот посетителей. Президент фестиваля Максим Дунаевский и художественный руководитель Дмитрий Юровской подготовили яркую и интересную программу.

Губернатор также рассказал, что ежегодно летом в регионе запланировано много интересных мероприятий, и этот год не исключение. Так, в начале августе в Истре пройдет сырный фестиваль, в котором примут участие более 400 фермеров, виноделов и ремесленников со всей страны. Также в середине августа уже в 10-й раз состоится фестиваль «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские».