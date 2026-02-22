«Королева поп-музыки на льду». Аделия Петросян безупречно откатала короткую программу под хиты Майкла Джексона

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая в Италии под нейтральным флагом, блестяще справилась с короткой программой на Олимпиаде-2026.

Спортсменка показала прокат под попурри Майкла Джексона, хорошо знакомый болельщикам по прошлым стартам. Чистое исполнение принесло ей 72,89 балла — личный рекорд на международной арене — и промежуточное пятое место.

В отличие от многих соперниц, Петросян не стала рисковать с тройным акселем, сделав ставку на идеальное качество. И риск оправдался: судьи присудили максимальный четвертый уровень всем вращениям и дорожке шагов, не найдя ошибок в двойном акселе, тройном лутце и каскаде флип-тулуп.

«Это был тот случай, когда я не переживала из-за проката, а начала переживать из-за того, что я не переживаю из-за проката. Настолько была спокойна, что даже мама говорила: „Ну ты поволнуйся, что ли, чуть-чуть там“. Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате», — поделилась фигуристка.

Секретом уверенности стал октябрьский этап Гран-при в Магнитогорске, где программа была успешно «обкатана». Произвольную программу женщины представят 19 февраля. Петросян выйдет на лед второй в финальной разминке.

Ранее медалистка ЧЕ Мухортова сообщила, что судьи будут пристально относиться к Петросян на ОИ.