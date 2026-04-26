ВОЗ рекомендует чистить зубы палочкой сивак: вот 5 причин попробовать

Научные исследования подтверждают, что сивак по эффективности не уступает современным средствам гигиены, а по некоторым показателям даже превосходит их. Этот традиционный инструмент для чистки зубов, известный также как мисвак, веками использовался на Востоке, и теперь его преимущества подтверждаются данными доказательной медицины.

Всемирное признание и экспертные оценки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 1986 и 2000 годах рекомендовала использование жевательных палочек (мисвака) для гигиены полости рта, ссылаясь на их доступность, полезное действие и низкую стоимость. А популярность мисвака в арабских странах означает, что было проведено множество исследований, которые подтвердили его способность обеспечивать эффективное механическое и химическое очищение. Более того, в одном из отчетов ВОЗ говорится, что «несколько клинических исследований подтвердили, что механическая и химическая очищающая эффективность жевательных палочек мисвак такая же, а иногда и выше, чем у зубной щетки».

Почему сивак лучше: научные данные о составе и действии

Секрет эффективности сивака кроется в его уникальном природном составе. В отличие от многих зубных паст, он не содержит SLS, парабенов и искусственных ароматизаторов, а его действие основано на комплексе природных компонентов.

Мощный антибактериальный эффект: Экстракт Salvadora persica показал выраженное антимикробное действие против Streptococcus mutans и Lactobacilli — основных бактерий, вызывающих кариес. Одно клиническое исследование показало, что снижение количества Streptococcus mutans было значительно большим при использовании мисвака по сравнению с зубной щеткой.

Защита от кариеса: Многочисленные исследования подтвердили, что мисвак обладает антикариогенным действием. Было показано, что он блокирует дентинные канальцы, что играет роль в снижении гиперчувствительности дентина.

Эффективное удаление зубного налета: Сразу несколько рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) показали, что мисвак может быть более эффективен, чем зубная щетка, в уменьшении зубного налета (p<0.001) и гингивита (p<0.01) при правильном использовании. Другое исследование 2024 года подтвердило, что биоразлагаемые зубные щетки из мисвака так же эффективны, как и обычные пластиковые.

Противовоспалительный эффект и здоровье десен: Систематический обзор 2020 года, опубликованный в журнале Saudi Journal of Biological Sciences, проанализировал множество исследований и пришел к выводу, что все исследования сообщают о положительном эффекте мисвака в борьбе с зубным налетом, гингивитом, кариесом, а также в стимуляции заживления ран десен.

Естественная белизна: Тот же обзор 2020 года выделяет отбеливающие свойства мисвака как одно из его научно подтвержденных преимуществ, что позволяет мягко осветлять эмаль, удаляя поверхностные пятна.

Меньше бактерий на самой щетке: Исследование показало, что на обычных зубных щетках бактериальное загрязнение почти в 4 раза выше, чем на бамбуковых, и более чем в 2 раза выше, чем на щетках из мисвака.

Как правильно пользоваться сиваком

Использование сивака требует небольшой подготовки, но сам процесс довольно прост.

Подготовка: Очистите кончик палочки длиной около 1 см от коры.

Размягчение: Слегка смочите очищенный конец водой. Некоторые советуют замочить его на несколько часов для большей мягкости.

Создание «щетки»: Аккуратно разжуйте размягченный кончик до образования волокон, похожих на щетину.

Чистка зубов: Получившейся «кисточкой» чистите зубы, совершая выметающие движения по направлению от десны к краю зуба.

Уход за сиваком: После использования промойте «кисточку» водой. Храните палочку в сухом и, желательно, проветриваемом месте, чтобы избежать размножения бактерий.

Можно ли использовать зубную пасту вместе с сиваком?

Теоретически да, но в этом нет практической необходимости. Все необходимые для качественной гигиены вещества уже содержатся в самой древесине. Считается, что компоненты пасты могут помешать воздействию натуральных масел и экстрактов сивака. Именно поэтому в традиции зубную пасту при чистке сиваком не используют.

Если вы хотите попробовать сивак, возможно, лучше всего использовать его как дополнение к вашей обычной гигиене или как удобное средство для ухода за зубами в поездках, когда нет возможности полноценно почистить зубы щеткой и пастой.