Внезапные замирания сердца: кардиолог назвал возможные причины

Ощущение внезапного «замирания» сердца может быть связано с нарушениями ритма. Об этом « Ленте.ру » рассказал терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов. По его словам, чувство, будто сердце делает паузу или пропускает удар, чаще всего возникает при различных аритмиях, наджелудочковой тахикардии или фибрилляции предсердий.

Особенно важно исключить фибрилляцию предсердий — именно с этим состоянием врач советует в первую очередь обращаться к кардиологу. При этом перебои в работе сердца не всегда говорят о тяжелой органической патологии. Иногда такие эпизоды возникают на фоне тревоги, панических атак, хронического стресса и эмоционального перенапряжения.

Еще одной возможной причиной могут быть гормональные нарушения, в том числе проблемы со щитовидной железой. Например, при гипертиреозе у человека нередко появляются учащенное сердцебиение и ощущение перебоев. Если «замирания» повторяются, сопровождаются слабостью, одышкой, болью в груди или головокружением, откладывать визит к врачу не стоит.

Ранее сообщалось, как правильно мыть клубнику по совету эпидемиологов.