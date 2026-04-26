Алкоголь и снотворное: врач назвал самое опасное сочетание

Алкоголь категорически нельзя сочетать со снотворными препаратами. Об этом « Ленте.ру » рассказал нарколог Андрей Тюрин. По его словам, этанол и большинство современных снотворных действуют на одну и ту же систему мозга — усиливают активность ГАМК-рецепторов, которые отвечают за торможение нервной системы и вызывают сонливость.

Опасность в том, что при одновременном приеме эффект веществ не просто складывается, а многократно усиливается. Поэтому даже одна таблетка снотворного вместе с бокалом вина может подействовать на мозг так, будто человек принял сразу несколько таблеток.

Такое сочетание способно привести к тяжелым последствиям: глубокому угнетению центральной нервной системы, потере контроля над состоянием и нарушению дыхания. Самый опасный сценарий — отключение дыхательного центра, из-за чего человек может умереть от удушья во сне. Врач подчеркнул: алкоголь и снотворные препараты несовместимы абсолютно.

