Атака БПЛА на Москву, Севастополь, Тамбовскую область 26 апреля 2026: что известно
В ночь на 26 апреля и в течение дня 25 апреля российские регионы подверглись массированным атакам украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, за сутки было сбито 127 украинских БПЛА самолетного типа над 14 регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Москва и центральные регионы
Поздним вечером 25 апреля система ПВО сбила беспилотник, летевший в направлении Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
В связи с угрозой атаки в аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Восемь рейсов были перенаправлены в другие авиагавани, включая Шереметьево, Домодедово и Пулково.
Кроме того, ограничения действовали в аэропортах Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, Череповца и Ярославля.
По данным Минобороны, дроны также сбивались над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областями.
Севастополь и Крым
Наиболее массированной атаке подвергся Севастополь. По заявлению губернатора Михаила Развожаева, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы сбили 43 беспилотника над морем и районами города. Есть жертвы. В результате атаки погиб 43-летний мужчина, который во время налета находился в автомобиле в районе улицы Генерала Острякова. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но спасти не удалось.
По предварительной информации, пострадали еще три человека: пожилой мужчина и женщина получили осколочные ранения средней тяжести в районе Генерала Мельника и Балаклавского района, еще один пострадавший зафиксирован в районе Хрюкина.
В городе зафиксированы многочисленные повреждения: в Академии хореографии выбиты окна (дети и сотрудники не пострадали, так как находились в укрытии); в садовом товариществе «Фронтовик» осколками вызван пожар на станции шиномонтажа; на Фиолентовском шоссе загорелся частный жилой дом; в нескольких районах осколками повреждены окна домов, линии электропередачи и разрушена газовая труба.
Также сообщалось об атаках на Балаклавскую ТЭС и электроподстанцию ПС 330 кВ «Севастополь».
Урал и Сибирь
Утром 25 апреля Екатеринбург впервые с начала специальной военной операции подвергся атаке БПЛА. По предварительным данным, для удара ВСУ использовали дрон-камикадзе большой дальности «Лютый». Беспилотник ударил по жилому дому на улице Азина, вызвав пожар. В результате пострадали девять человек.
Губернатор Свердловской области Артем Жога подтвердил факт атаки. По его словам, над регионом было сбито несколько дронов.
В Челябинской области попытка атаки дрона была пресечена на одном из инфраструктурных объектов; никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
В Ростовской области, по данным губернатора Юрия Слюсаря, в Чертковском, Милютинском, Миллеровском и Неклиновском районах сбито около десяти дронов.
Дроны также были зафиксированы над Тюменской и Смоленской областями.
Тамбовская область
В ночь на 26 апреля беспилотники атаковали Тамбовскую область. В районе города Мичуринск сообщалось о взрывах, работе ПВО и пожарах за пределами города. Под ударом оказалась ЛПДС «Никольское» — объект системы магистральной транспортировки нефтепродуктов, через который проходит нефтепровод «Дружба». Информации о пострадавших не поступало.
Белгородская область
В Белгородской области в результате атаки дронов пострадали четыре человека. В городе Алексеевка беспилотник влетел в многоэтажный жилой дом, вызвав пожар на балконе одной из квартир. Поврежден фасад и остекление квартир на нескольких этажах.
Ограничения в аэропортах
По данным Росавиации, утром 26 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в аэропортах Внуково (Москва), Калуга, Тамбов, Нижний Новгород, Череповец и Ярославль. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Меры безопасности
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности: покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах, отойти от окон. Он также предупредил, что пули, выпущенные из стрелкового оружия в сторону дронов и не достигшие цели, падают на землю из-за силы тяжести.
В случае обнаружения обломков БПЛА или неразорвавшихся частей категорически запрещается приближаться к ним. Необходимо немедленно сообщить о находке по номеру 112.