От мировых рекордов к научной степени: «Русский Халк» возвращается за парту
Фото: [Сергей Агаджанян]
Знаменитый люберецкий силач Сергей Агаджанян решил подкрепить свои выдающиеся физические достижения академическими знаниями. Многократный рекордсмен мира по силовому экстриму выбрал ведущий спортивный вуз Подмосковья для продолжения образования в магистратуре, пишет REGIONS.
Академический выбор Сергея Агаджаняна
Заместитель главы Федерации силового экстрима РФ и атлет люберецкой школы олимпийского резерва Сергей Агаджанян, более известный широкой публике как «Русский Халк», официально объявил о намерении продолжить обучение. Площадкой для его профессионального роста станет Московская государственная академия физической культуры (МГАФК). Спортсмен уже посетил День открытых дверей, где обсудил детали поступления с руководством приемной комиссии и ведущими специалистами кафедры тяжелой атлетики.
Профиль обучения и научный подход к экстриму
Для специализации Агаджанян выбрал магистерскую программу, посвященную подготовке атлетов в скоростно-силовых дисциплинах и единоборствах. Данное направление напрямую коррелирует с его многолетней практикой по постановке уникальных силовых номеров. Академическая база позволит титулованному атлету систематизировать накопленный опыт и использовать научные методики при подготовке новых поколений богатырей в рамках деятельности Федерации силового экстрима.
Синергия практики и теории в Люберцах
Успехи «Русского Халка» — это результат долгой командной работы. Старший тренер отделения тяжелой атлетики люберецкой СШОР Сергей Чеберин отметил, что специалисты школы годами помогали Сергею развивать баланс выносливости, скорости и взрывной силы для сложнейших мировых рекордов. Поступление в магистратуру станет логичным продолжением этой работы, превращая практические достижения в глубокую теоретическую базу для дальнейшего развития силового спорта в регионе.