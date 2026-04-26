От мировых рекордов к научной степени: «Русский Халк» возвращается за парту

Знаменитый люберецкий силач Сергей Агаджанян решил подкрепить свои выдающиеся физические достижения академическими знаниями. Многократный рекордсмен мира по силовому экстриму выбрал ведущий спортивный вуз Подмосковья для продолжения образования в магистратуре, пишет REGIONS .

Академический выбор Сергея Агаджаняна

Заместитель главы Федерации силового экстрима РФ и атлет люберецкой школы олимпийского резерва Сергей Агаджанян, более известный широкой публике как «Русский Халк», официально объявил о намерении продолжить обучение. Площадкой для его профессионального роста станет Московская государственная академия физической культуры (МГАФК). Спортсмен уже посетил День открытых дверей, где обсудил детали поступления с руководством приемной комиссии и ведущими специалистами кафедры тяжелой атлетики.

Профиль обучения и научный подход к экстриму

Для специализации Агаджанян выбрал магистерскую программу, посвященную подготовке атлетов в скоростно-силовых дисциплинах и единоборствах. Данное направление напрямую коррелирует с его многолетней практикой по постановке уникальных силовых номеров. Академическая база позволит титулованному атлету систематизировать накопленный опыт и использовать научные методики при подготовке новых поколений богатырей в рамках деятельности Федерации силового экстрима.

Синергия практики и теории в Люберцах

Успехи «Русского Халка» — это результат долгой командной работы. Старший тренер отделения тяжелой атлетики люберецкой СШОР Сергей Чеберин отметил, что специалисты школы годами помогали Сергею развивать баланс выносливости, скорости и взрывной силы для сложнейших мировых рекордов. Поступление в магистратуру станет логичным продолжением этой работы, превращая практические достижения в глубокую теоретическую базу для дальнейшего развития силового спорта в регионе.