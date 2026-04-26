Минтранс Подмосковья призвал водителей на летней резине остаться дома

Резкое похолодание и возвращение зимних осадков в Московскую область вынудили власти обратиться к автомобилистам с экстренным предупреждением. В условиях гололедицы и мокрого снега использование летних шин становится крайне опасным для жизни, сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Подмосковья.

Арктический фронт и угроза на дорогах

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья официально призвало владельцев транспортных средств временно отказаться от использования личных автомобилей. Причиной стал прогноз синоптиков, обещающий в ночь на 24 апреля переход температуры через нулевую отметку и выпадение мокрого снега. Для тех, кто уже успел «переобуть» свои машины, такие метеоусловия создают эффект катка на асфальте, что кратно увеличивает тормозной путь и риск потери управления.

Штормовой ветер и правила безопасности

Помимо заморозков, регион столкнулся с усилением ветра, порывы которого достигают 15 метров в секунду. Дорожные службы настоятельно рекомендуют водителям не только соблюдать предельную дистанцию, но и тщательно выбирать места для стоянки. Парковка под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями в ближайшие сутки может привести к повреждению имущества. Специалисты советуют избегать любых резких маневров и полностью исключить использование смартфонов во время движения.

Общественный транспорт как альтернатива

В связи с нестабильной погодной обстановкой эксперты рекомендуют жителям области пересесть на автобусы и поезда. Это позволит снизить нагрузку на дорожную сеть и минимизировать количество мелких ДТП, которые неизбежно возникают при первом снеге на летней резине. Водителям, которые не могут отказаться от руля, советуют дождаться стабильных плюсовых температур в ночные часы и только после этого планировать визит в шиномонтаж.