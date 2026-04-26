Органы даром посмотрите: какие сложнейшие операции стали бесплатными с ОМС

С 2026 года в программу государственных гарантий включены уникальные медицинские вмешательства. Теперь сложнейшие операции по пересадке верхних конечностей и почек финансируются из средств Фонда обязательного медицинского страхования, что делает высокотехнологичную помощь доступной каждому нуждающемуся, пишет ОТС.

Расширение перечня высокотехнологичной помощи в 2026 году

Согласно постановлению правительства, принятому в конце 2025 года, российская медицина сделала важный шаг в сторону доступности уникальных операций. В список услуг, оказываемых по полису ОМС, официально включена трансплантация верхних конечностей, а также их фрагментов. Кроме того, с начала текущего года полностью бесплатной для граждан стала пересадка почки. Главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье подчеркнул, что Россия остается одной из немногих стран, где государство берет на себя все расходы по пересадке органов как для взрослых пациентов, так и для детей.

Критерии отбора и показания к пересадке рук

Трансплантация конечностей — это трудоемкий процесс, требующий не только ювелирной работы хирургов, но и пожизненной терапии для предотвращения отторжения тканей. Из-за сложности метода отбор кандидатов проводится по жестким медицинским критериям. В первую очередь на операцию могут претендовать люди, потерявшие обе руки или ведущую (доминантную) конечность на уровне предплечья. Также помощь доступна пациентам с тяжелыми травмами кистей и утратой фаланг пальцев. Перед операцией пациенты проходят многомесячное обследование, включая проверку психологической готовности к длительной реабилитации.

Автоматизация поиска доноров и статистика успеха

Процесс подбора донорских органов в России полностью автоматизирован. Специальная компьютерная система анализирует базу данных в режиме реального времени, сопоставляя параметры донора и реципиента для обеспечения максимальной совместимости. Время ожидания операции индивидуально и может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.

Развитие этого направления подтверждается цифрами: за прошлый год в стране провели почти 4 000 успешных трансплантаций, среди которых более 500 операций на сердце. Все они были выполнены без финансового участия пациентов, что подтверждает эффективность программы государственных гарантий в сфере здравоохранения.