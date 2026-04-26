Губернатор Воробьев анонсировал новый выпуск программы «Будем жить!» с участием подмосковных героев

В ближайшее время на «Первом канале» выйдет специальный выпуск проекта «Будем жить!», посвященный силе духа и взаимопомощи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в студии с героями, чьи истории восстановления после тяжелых ранений стали примером для всей страны.

Одним из главных участников программы стал Виктор Шерстнев. Танкист, получивший серьезное ранение в ходе боевых действий, не только нашел силы на восстановление, но и направил энергию на помощь соратникам. При поддержке властей Подмосковья Виктору удалось реализовать важный социальный проект — открыть специализированный зал в Балашихе. Теперь это пространство служит местом комплексной реабилитации для других бойцов, возвращающихся к мирной жизни.

Вторая героиня выпуска — Регина Николина. Ее история стала известна широкой публике благодаря премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело», где Регина получила заслуженную награду за самоотверженность.

«Год назад на премии „Мы рядом. Доброе дело“ мы награждали Регину за историю семьи и путь восстановления ее мужа Дениса после тяжелого ранения. Рад, что удалось встретиться, поговорить по душам», — сообщил Андрей Воробьев.

Женщина прошла долгий и трудный путь, поддерживая своего мужа Дениса в процессе реабилитации после тяжелейшей травмы.