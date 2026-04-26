Губернатор Воробьев поздравил подмосковных школьников с победой на международных олимпиадах

Учащиеся из Московской области продемонстрировали блестящие знания на мировом уровне, заняв первые места в престижных интеллектуальных соревнованиях по химии, биологии и информатике. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей, отметив их талант и профессионализм педагогов.

«Горжусь нашими ребятами. Такие победы — результат их упорства, таланта и, конечно, поддержки учителей!», — написал Андрей Воробьев.

Золотую медаль в копилку региона принес Михаил Туров, представляющий Сергиево-Посадскую гимназию имени Ольбинского. Он стал лучшим на Международной Менделеевской олимпиаде по химии — одном из самых сложных испытаний для юных ученых. В этом году конкуренция была особенно высокой: за лидерство боролись 200 талантливых школьников из 37 государств. Подготовка в региональных образовательных центрах позволила Михаилу обойти сильных соперников и подтвердить высокий статус российской химической школы.

Еще одна важная победа была одержана в Узбекистане, где проходила Международная олимпиада имени Авиценны по биологии. Здесь триумфатором стал Никита Мурзаков, учащийся Физтех-Лицея имени Капицы. В соревновании принимали участие более 90 представителей из 12 стран мира. Золото Никиты подчеркивает эффективность системы подготовки олимпийского резерва в специализированных лицеях Подмосковья, где фундаментальная наука сочетается с современными методами обучения.

Младшая лига XVII Международного турнира по информатике, проходившего в Болгарии, также завершилась победой российского школьника. Первое место занял восьмиклассник Николай Кондратенко из Королевского лицея. Несмотря на юный возраст, Николай успешно справился со сложными алгоритмическими задачами, опередив 154 участника из 13 стран.