Что можно сеять на рассаду и сажать 27 апреля по лунному календарю

27 апреля 2026 года Луна находится в фазе роста — это вторая четверть, начавшаяся 24 апреля в 05:33. Ночное светило проходит через знак земной Девы, а освещенность диска составляет уже 82%. После 15:04 наступает 11-й лунный день. Вся жизненная сила растений вместе с соками устремлена от корней к стеблям, плодам и листьям, что благотворно влияет на их рост и развитие.

Оценка этого дня садоводами и огородниками неоднозначна. Дева, с одной стороны, является лучшим знаком для посадки и пересадки практически любых растений. Они быстро оправятся от ран, обретут мощную корневую систему и будут меньше болеть в будущем. Высаженные сегодня деревья и кустарники порадуют красивой и высокой кроной. В этот день также отлично удаются любые работы с почвой.

Но есть и большой минус: Дева не даст богатого урожая. Плоды будут недостаточно сочными, ароматными и сладкими, а собранные семена хорошего качества не дадут. Зато полученные «спартанские» растения будут невероятно жизнестойкими и выносливыми.

Работы в огороде

27 апреля — очень благоприятный день для посадки декоративных и неприхотливых культур, для которых не так важна урожайность. Манипуляции с корневой системой (пикировка, пересадка, деление) пройдут практически безболезненно благодаря сильной энергии корней.

Что сажать, сеять и делать

Овощные и ягодные культуры: Выбирайте те растения, чья корневая система важнее количества плодов. Согласно лунному календарю, 27 апреля стоит обратить внимание на: зеленый лук, лук-севок, чеснок, хрен, картофель, морковь, свеклу, репу и сельдерей, а также редис и редьку.

Манипуляции с растениями:

Пикировка, пересадка и деление: Растения легко и быстро оправятся от любых ран.

Посадка плодовых деревьев и кустарников: Этот день идеален для любых саженцев — они быстро тронутся в рост, сформируют красивую крону и будут меньше болеть.

Укоренение черенков и пересадка комнатных растений: Процесс пройдет максимально успешно.

Работы с цветами: Посадка клубней и семян однолетних и многолетних цветов — прекрасная идея. Цветение будет длительным и особенно декоративным.

Посадка газонной травы: Всходы будут дружными и ровными.

Работы с почвой: Рыхление, окучивание, прополка, внесение сухих удобрений и мульчирование.

Обрезка и опрыскивание: В этот день хорошо удалять сухие ветки, формировать крону и бороться с вредителями, особенно с теми, что живут в земле.

От чего лучше воздержаться

Посев и посадка овощных культур, ориентированных на обильный урожай плодов: Не стоит ожидать богатого урожая от томатов, огурцов, перцев и баклажанов;

Сбор урожая на длительное хранение: Плоды и корнеплоды будут плохо храниться и быстро испортятся;

Домашние заготовки: Консервирование и засолка в этот день не рекомендуются.

Советы по уходу за садом

В период высокой соковой активности любое вмешательство должно быть деликатным. Растения сейчас очень чувствительны к повреждениям. Лучше всего в этот день заняться стратегическим планированием грядок или «генеральной уборкой» в саду и на участке. Соберите мусор, наведите порядок в инвентаре.