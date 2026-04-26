От «Старой Деревни» до «Рыбацкого»: где в Петербурге встретить автоматизированный трамвай

Согласно постановлению правительства города от 20 апреля 2026 года, в Северной столице установлены четыре зоны для эксплуатации высокоавтоматизированных трамваев. Проект реализуется в рамках экспериментального правового режима, а в кабинах по-прежнему будут находиться водители-испытатели.

Где поедут «умные» трамваи: 4 маршрута тестирования

Фактически утвержденные зоны — это конкретные маршрутные участки, на которых ИИ будет обучаться управлять рельсовым транспортом в реальных городских условиях.

Первая зона охватывает Приморский район. Маршрут пролегает от кольца на улице Шаврова по проспекту Авиаконструкторов, Стародеревенской и Гаккелевской улицам до станции метро «Старая Деревня». Вторая зона связывает Трамвайный парк № 5 с севером города через проспекты Энгельса, Испытателей и Светлановскую площадь. Третья зона расположена в Невском районе, включая участки от улицы Грибакиных до Рыбацкого. Четвертая зона охватывает Юго-Запад: от завода «Северная верфь» по проспекту Стачек и Петергофскому шоссе до станции «ЛЭМЗ».

Как это работает и кто за рулем?

Несмотря на статус «высокоавтоматизированных», речь пока не идет о полностью пустых кабинах. В соответствии с регламентом, в салоне обязан присутствовать водитель-испытатель, готовый в любую секунду перехватить управление. Однако сама система (Cognitive Tram Pilot) уже сейчас способна самостоятельно распознавать препятствия, тормозить перед пешеходами и строго соблюдать скоростной режим.

Сегодня в Петербурге работают около 350 трамваев с элементами искусственного интеллекта. По прогнозам городских властей, полноценный беспилотный транспорт без человека в кабине может появиться на улицах к 2030 году, когда система накопит достаточно данных, а законодательство будет полностью адаптировано к новым реалиям.

Технологический суверенитет на рельсах

Внедрение таких зон — это не просто эксперимент, а решение ключевых задач безопасности и эффективности. Исключение человеческого фактора позволит свести к минимуму риск ДТП из-за усталости водителя и оптимизировать расход электроэнергии. Петербург фактически становится главным полигоном для обкатки отечественного программного обеспечения, которое в ближайшем будущем может стать стандартом для всех крупных мегаполисов страны.