Память под ударом: почему каждый третий россиянин в 30 лет начал все забывать

Около 30% людей в возрасте от 25 до 35 лет регулярно жалуются на ухудшение памяти и концентрации. Невролог Полина Вахромеева объяснила, какие повседневные привычки разрушают работу мозга и почему многозадачность становится опасной для ментального здоровья, пишет Лента.ру.

Информационный перегруз и дефицит внимания

Трудности с запоминанием в молодом возрасте чаще всего связаны не с патологиями мозга, а с невозможностью сконцентрироваться. По словам Полины Вахромеевой, современный ритм жизни заставляет человека постоянно находиться в режиме многозадачности. Постоянный поток данных приводит к тому, что нервная система перестает справляться с объемами новой информации. В таких условиях мозг просто не успевает фиксировать детали, что со стороны выглядит как обычная забывчивость.

Биологическое влияние стресса и кортизола

Регулярное эмоциональное истощение и отсутствие полноценного отдыха провоцируют хронический стресс. В таком состоянии в организме повышается уровень кортизола, который пагубно влияет на гиппокамп. Именно эта область мозга является ключевой для формирования памяти. Когда гормон стресса воздействует на гиппокамп слишком долго, способности к обучению и фиксации событий существенно снижаются.

Вредные привычки и нехватка нутриентов

Помимо психологических причин, на когнитивные функции влияют физиологические факторы. Невролог отмечает, что курение и алкоголь замедляют работу нейронов. Ситуацию усугубляет несбалансированный рацион: для нормальной работы мозгу необходим целый комплекс микроэлементов.

Особое внимание эксперт советует уделить уровню железа, цинка и витамина D. Вахромеева подчеркивает, что дефицит витамина B12 является одной из прямых причин провалов в памяти. Кроме того, качественный сон остается базовым условием для восстановления нейронных связей, о чем напоминают и другие специалисты в области неврологии.