Проект завода у Клязьмы: сколько рабочих мест появится и кому задать вопросы

Встречу организуют для обсуждения инвестиционного проекта по строительству завода сухих строительных смесей и площадки для перевалки нерудных материалов вблизи реки Клязьмы, сообщает источник.

Экоактивисты из Долгопрудного выражают обеспокоенность планами строительства. При этом проект пока находится на стадии разработки. Его реализация позволит создать более 50 новых рабочих мест, привлечь инвестиции в размере ₽250 млн и ежегодно пополнять областной бюджет на ₽47,9 млн за счет налоговых поступлений.

Во встрече с инициативной группой жителей примут участие заместители главы администрации и профильные специалисты. Мероприятие состоится в ДК «Нефтяник» (ул. Нефтяников, д. 6) в 18:00.