Косметолог Мухина определила число пластических операций у Алсу

Певица Алсу сегодня выглядит на десять лет моложе своего реального возраста. Сразу после развода с предпринимателем Яном Абрамовым звезда преобразилась. Многие подозревают, что ей помогли пластические хирурги. Врач-косметолог Марият Мухина рассказала, так ли это в действительности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, у певицы отсутствуют признаки серьезных хирургических вмешательств. Алсу был проведен ряд безоперационных процедур. Так, артистка пользуется биоревитализацией, то есть вариантом щадящего омоложения кожных покровов.

Медик подчеркнула, что свою роль также играет лазерная терапия, которая способствует улучшению текстуры кожи, выравниванию тона, а также может решать проблемы с пигментацией и мелкими морщинами.

По ее мнению, Алсу также нередко увлекается ботоксом, который был введен в область лба, вокруг глаз и носогубной складки, а также была проведена коррекция формы губ.

Ранее она перечислила симптомы весеннего гиповитаминоза.