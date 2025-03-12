Диетолог Мухина перечислила симптомы весеннего гиповитаминоза

Гиповитаминоз является болезненным состоянием, когда организму не хватает каких-либо витаминов. Врач-диетолог Марият Мухина объяснила, по каким признакам определить, какого именно витамина не хватает. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, при дефиците витамина А ухудшается зрение, слух, поскольку витамин А принимает участие в синтезе эластина, а наиболее эластичный у нас орган – это барабанная перепонка. Кроме того, сокращение витамина А может вызывать сухость кожи, шелушение, могут быть проблемы с зубами, с деснами и ЖКТ. При быстрой утомляемости может быть нехватка витаминов группы В, содержащихся в молочных продуктах, в мясе, в злаках.

Медик добавила, что о повышении кровоточивости десен сигнализирует дефицит витамина С. Весной в ежедневный рацион нужно включать фрукты, овощи, злаки, мясо, молочные продукты.

По ее мнению, при нехватке витамина D кости становятся ломкими, также наблюдается ухудшение состояния кожи, выпадение волос.

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